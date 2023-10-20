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Бен Чилуэлл: Мудрик — самый быстрый игрок, которого я видел

Бен Чилуэлл: Мудрик — самый быстрый игрок, которого я видел
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Защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл высказался о вингере команды Михаиле Мудрике.

«Он электрический. Это самый быстрый футболист, которого я видел в футболе», – цитирует Бена сfcdajana.

Чилуэлл выступает за «Челси» с лета 2020 года. В текущем сезоне защитник провёл за «синих» семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

В текущем сезоне Мудрик провёл за «Челси» восемь матчей во всех турнирах. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

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