Мерсон высказался о Мудрике накануне матча «Челси» с «Арсеналом»

Футбольный эксперт Пол Мерсон высказался об украинском нападающем «Челси» Михаиле Мудрике накануне матча с «Арсеналом» в девятом туре чемпионата Англии.

«Михаил Мудрик – это имя, которое всплывает, когда эти две команды встречаются из-за трансферной истории с целью его подписать.

Он молодой парень, приехавший из страны, где идёт конфликт. Это нужно учитывать, оценивая его футбол. У него друзья на Украине, и это сказывается на нём. Однако вас не подпишут за такие деньги, если вы плохой игрок. Мы видели проблески, но теперь нужна последовательность. Вероятно, мы видели, как он играет на 4 из 10, а затем на 8 из 10, но нам нужно видеть от него стабильные семёрки и восьмёрки. На прошлой неделе он забил гол «Фулхэму», но затем не попал в состав на матч с «Бернли». Неожиданно он оказался на скамейке запасных, но, вероятно, ему просто нужно разбегаться.

Также он забил за сборную Украины, что повысит его уверенность, и Почеттино, возможно, подумает, что его использование в матче с «Арсеналом» — это авантюра, на которую стоит пойти», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

Матч между «Челси» и «Арсеналом» состоится 21 октября.

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