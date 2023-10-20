Каору Митома продлил контракт с «Брайтоном»

Английский «Брайтон энд Хоув Альбион» официально объявил о подписании нового контракта с японским полузащитником Каору Митомой. Соглашение рассчитано до июня 2027 года.

«Гарантия того, что игрок такого уровня, как Каору, останется с нами на длительный срок, является фантастической новостью. Каору адаптировался к Премьер-лиге в прошлом сезоне и быстро стал одним из наших самых важных игроков. Его успех также является отражением работы департаментов, которые сыграли роль в его подборе, помогли ему получить важный опыт в аренде и в конечном итоге стать важной частью основной команды Роберто. Я не сомневаюсь, что наши сторонники будут в восторге от этой новости», — приводит слова технического директора Дэвида Вейра пресс-служба клуба.

В общей сложности 26-летний японец провёл за «Брайтон» 52 матча, в которых забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.