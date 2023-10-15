Фабрегас — о «Брайтоне»: напоминает «Арсенал» моих времён. Многому учусь у Де Дзерби

Бывший полузащитник «Челси» и «Арсенала» Сеск Фабрегас рассказал о своём отношении к команде английской Премьер-лиги — «Брайтону», а также высказался о тренерских задумках наставника «чаек» Роберто Де Дзерби.

«Успех «Брайтона» заключается в их понимании футбола. Они знают, когда снизить темп, когда его взвинтить, а когда найти свободные зоны. Они знают, когда нужно вытянуть игроков и затем ускориться.

Сколько раз мы видели, как они много комбинируют через короткий пас, а затем Марч или Митома врываются в свободные зоны и забивают, забежав защитникам за спины? Мне нравится их понимание футбола. Убеждён, что нужно играть именно так.

Футбол «Брайтона» напоминает мне тот, как когда-то играл «Арсенал» в моё время. Быстрый и остроатакующий стиль, непредсказуемый для соперника. Начинаешь их высоко прессинговать – тут же получаешь рывок за спину. Прессингуешь их низко – они играют накоротке и находят свободные зоны. Это очень интересно, и я многому учусь у Де Дзерби», – приводит слова Фабрегаса The Mirror.