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Футболистка «Парижа» Абдуллина сыграет с «Челси» на групповом этапе ЛЧ

Женский футбольный клуб «Париж», за который на правах аренды из «Челси» выступает россиянка Алсу Абдуллина, попал в одну группу Лиги чемпионов с лондонским клубом.

Помимо «Парижа» и «Челси», в группу D также попали мадридский «Реал» и шведский «Хеккен».

За парижский клуб 22-летняя россиянка приняла участие в пяти матчах во всех турнирах и не отметилась голевыми действиями.

Напомним, защитница английского «Челси» и сборной России Алсу Абдуллина перешла во французский «Париж» на правах аренды 23 августа. Алсу выступает за «Челси» с 2021 года.

Матчи группового этапа женской Лиги чемпионов будут сыграны в промежуток с 14 ноября 2023 года до 31 января 2024 года. Финал турнира состоится 25 мая 2024 года в испанском городе Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».