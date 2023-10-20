Канчельскис: Абаскаль — несерьёзный мальчик, он никогда не сделает «Спартак» чемпионом

Бывший игрок сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил работу главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, а также рассказал, смогут ли красно-белые стать чемпионом РПЛ при испанском специалисте.

«Уверен, Абаскаль никогда не сделает «Спартак» чемпионом, он какой-то мальчик несерьёзный, скачет всё время. С ним красно-белые не добьются больших высот — моё мнение. Я не верю в него. В этом клубе опять странные истории начались, скандалы и так далее», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что Абаскаль отстранил нападающего команды Александра Соболева от тренировок с командой. Соболев неоднократно нарушал дисциплинарные рамки, установленные Абаскалем, за что и был отстранён. Так, футболист трижды пропустил командный завтрак. Отмечалось, что отстранение Александра было рассчитано до возвращения игрока из сборной. Всё это время он тренировался индивидуально.