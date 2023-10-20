Кроос: я не против перехода Месси в «Интер Майами», но МЛС плохой вектор развития футбола

Немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился мнением о тенденциях развития мирового футбола в контексте массовых переходов лучших футболистов в клубы Саудовской Аравии и МЛС, также отметив трансфер аргентинского нападающего Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Каким я вижу развитие футбола? Трансфер Месси в США, переходы топ-игроков в Саудовскую Аравию — происходит ли сдвиг, теряет ли Европа свои позиции центра топ-футбола? Это вопрос, который я тоже задаю себе. Не лично, потому что у меня всё спокойно с футболом: у меня была невероятная карьера, которая, надеюсь, продлится ещё немного. И у меня есть чёткий план, что «Реал» Мадрид станет моим последним клубом.

Тем не менее это игра, которую я люблю, за которой я слежу уже несколько десятилетий. И для меня как для футбольного болельщика это не очень хорошо, МЛС и Саудовская Аравия — не лучший вектор развития футбола. Но я бы хотел отметить: не вижу ничего негативного в переходе Месси. Почему бы ему не поиграть в футбол в Майами ещё два-три года ближе к концу карьеры?» — приводит слова Крооса Sports Illustrated.