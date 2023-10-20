«Локомотив» разгромил «Рязань-ВДВ» в стартовом матче плей-офф чемпионов женской Суперлиги

Сегодня, 20 октября, состоялся стартовый матч 1-го тура плей-офф чемпионов женской Суперлиги между московским «Локомотивом» и «Рязанью-ВДВ». Встреча прошла на стадионе «Сапсан-Арена (Локомотив МСА)» в Москве. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Кристиной Душковой. «Локомотив» одержал победу со счётом 4:1.

Первый гол был забит на 15-й минуте, когда бразильская нападающая Лаисса Оливейра открыла счёт с передачи Виктории Козловой и вывела «Локомотив» вперёд. Остальные мячи были забиты во втором тайме.

На 53-й минуте Ксения Долгова увеличила преимущество своей команды, ей ассистировала Оливейра. Спустя всего лишь три минуты полузащитница Яна Шеина довела счёт до разгромного. На 70-й минуте Шеина оформила дубль. В самом конце встречи «Рязань-ВДВ» смогла организовать гол престижа. Отличилась 18-летняя Ксения Коноваева.

Благодаря этой победе «Локомотив» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы плей-офф чемпионов, набрав 28 очков. «Рязань-ВДВ» находится на последнем, шестом, месте, у команды 14 очков.