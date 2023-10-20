Томаш Нецид заявил, что не сможет присутствовать на матче легенд ЦСКА и «Локомотива»

Бывший нападающий московского ЦСКА Томаш Нецид рассказал, что не сможет принять участия в ретроматче, в котором сыграют легенды армейцев и московского «Локомотива». Напомним, встреча состоится 19 ноября.

«У меня всё в порядке. Спасибо всем болельщикам ЦСКА, что не забывают! У моего клуба «Богемианс» плотный график в ноябре, поэтому я не смогу приехать на матч легенд, хотя хотелось бы повидаться с ребятами», — приводит слова Нецида Metaratings.

Напомним, в 2023 году РФС уже организовал следующие ретроматчи: «Спартак» (Москва) — сборная мира (2:1), «Зенит» (Санкт-Петербург) — сборная России (1:1), сборная России — сборная Африки (4:3) и «Динамо» (Сталинград) – «Спартак» (0:2). В 2022 году состоялись две игры с участием легенд «Спартака» и «Зенита» (0:2 и 2:1).

Томаш Нецид выступал за ЦСКА с 2009 по 2013 год, откуда он ушёл в греческий ПАОК. Сейчас нападающий играет в Чехии, в «Богемианс-1905». За последний сезон национальной лиги он отыграл восемь матчей, не забил голов и не отдал голевых передач.