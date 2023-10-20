Ролан Гусев: конечно, я хотел бы принять участие в матче легенд ЦСКА и «Локомотива»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев рассказал, что хотел бы принять участие в ретроматче с участием легенд армейцев и московского «Локомотива», который состоится 19 ноября.

«Конечно, я хотел бы принять участие в матче легенд ЦСКА и «Локомотива». Почему бы и нет? Всегда интересно снова пересечься на поле с теми, с кем играл в то время. Кого из того состава ЦСКА хотел бы увидеть особенно? Да всех бы увидел с большим удовольствием!» — сказал Гусев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, в 2023 году РФС уже организовал следующие ретроматчи: «Спартак» (Москва) — сборная мира (2:1), «Зенит» (Санкт-Петербург) — сборная России (1:1), сборная России — сборная Африки (4:3) и «Динамо» (Сталинград) – «Спартак» (0:2). В 2022 году состоялись две игры с участием легенд «Спартака» и «Зенита» (0:2 и 2:1).