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Суперкомпьютер оценил шансы клубов АПЛ на чемпионство в сезоне-2023/2024

Суперкомпьютер оценил шансы клубов АПЛ на чемпионство в сезоне-2023/2024
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Суперкомпьютер Opta провёл обновлённый анализ с учётом результатов первых восьми туров английского чемпионата и на их основе оценил шансы команд АПЛ на чемпионство в лиге. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, шансы «Манчестер Сити» на чемпионство упали почти на 20 процентов. Суперкомпьютер давал им 90,2 процента на успех в лиге перед стартом чемпионата, но команда Хосепа Гвардиолы занимает третье место после двух поражений подряд в лиге и теперь имеет 73,4-процентные шансы на завоевание титула. Наибольшую выгоду от этого получили «Арсенал» и «Ливерпуль», чьи шансы выросли на 7,3 и 8,7 процента соответственно. Теперь у канониров 11,8 процента на успех в АПЛ, а у «Ливерпуля» — 12,2 процента.

Также суперкомпьютер выделил следующие команды, у которых есть шанс на чемпионство в этом сезоне — «Тоттенхэм» (1,5%), «Астон Вилла» (0,1%), «Брайтон (0,1%) и «Ньюкасл» (0,8%). Что примечательно, суперкомпьютер не дал никаких шансов на чемпионство «Челси» и «Манчестер Юнайтед». По его прогнозу, два гранда английского футбола, скорее всего, займут место в середине таблицы по итогам сезона.

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