В «Интер Майами» подтвердили участие Месси в последнем матче команды в сезоне

Помощник главного тренера «Интер Майами» Хавьер Моралес подтвердил, что аргентинский нападающий Лионель Месси выйдет на поле в последнем для команды матче в текущем сезоне МЛС против «Шарлотт» в гостях.

«Он собирается поехать на матч. После мы решим, сколько времени он сыграет. Конечно, присутствие Лионеля в команде — это мотивация для всех. Мы знаем, что он значит для футбола. То, что он есть у нашей команды и готов играть, всегда хорошо для нас. Мы рады, что он вернулся, готов на 100%, и посмотрим, как он проявит себя завтра в игре», — приводит слова Моралеса ESPN.

Из-за мышечной травмы с 3 сентября Месси принял участие только в двух матчах «Интер Майами», проведя на поле всего 72 минуты. В ночь со вторник на среду он впервые за последние шесть недель сыграл полный матч: в составе сборной Аргентины против Перу в отборе ЧМ-2026.

Матч «Шарлотт» — «Интер Майами» пройдёт 22 октября и начнётся в 1:00 по московскому времени.