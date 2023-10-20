Майкл Джордан — GOAT, по мнению теннисистов. Фанаты Месси и Роналду остались недовольны

Как и в любом другом виде спорта, в баскетболе споры о том, кто же является величайшим в истории, не утихают ни на минуту. Причём как среди болельщиков, так и среди самих игроков. Но что, если мы сотрём рамки дисциплин и поговорим о том, кто же является величайшим спортсменом в истории? Не учитывая принадлежность к тому или иному виду.

Что-то подобное решили провернуть организаторы теннисного «Мастерса» в Шанхае. В социальных сетях турнира появилось видео, на котором его участников попросили выбрать GOAT за пределами тенниса.

Россиянин Даниил Медведев выбрал футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Аргентинцу, а также Диего Марадоне предпочтение также отдал соотечественник Диего Шварцман. Себастьян Корда назвал гольфиста Тайгера Вудса. Другой россиянин, Андрей Рублёв, отметил Коби Брайанта. Но чаще всего в видео упоминалось имя другого легендарного баскетболиста — Майкла Джордана.

Его выбрали сразу четверо теннисистов: Стефанос Циципас, Томми Пол, Бен Шелтон и Хуберт Хуркач. И так как видео собрало довольно много просмотров, в комментариях по этому поводу началась настоящая дискуссия.

Майкл Джордан и Тайгер Вудс Фото: Sam Greenwood/Getty Images

«Пропаганда Nike просто безумна. Игрока из по сути североамериканского вида спорта многие называют GOAT — вот что делают миллиарды долларов, потраченных на рекламу. 90% людей во всём мире знают его только благодаря кроссовкам, которую в Nike назвали в его честь».

«Интересно, что в основном выбирают Джордана, когда у него нет рекордов… А когда спрашивают о величайшем теннисисте, речь только про рекорды».

«Единственный правильный ответ — Месси».

«Майкл Джордан? Даже Луиш Фигу и Зинедин Зидан опережают его. Не говоря уже о Месси, Роналду и Диего Марадоне», — такой комментарий от явного поклонника футбола.

Многие также удивились, что никто не упомянул пловца Майкла Фелпса, пилота Формулы-1 Льюиса Хэмилтона или даже шахматиста Магнуса Карлсена. Но некоторые и согласились с выбором теннисистов.

«Очевидно, это Майкл Джордан».

«Джордан. Бесспорно GOAT».

«Джордан или Том Брэди. Все остальные вне обсуждений. Вудс, Коби и Месси не величайшие даже в собственном виде спорта».

На комментарий про Nike хочется обратить особое внимание. Кто-то, может, и знает Джордана только благодаря фирменным кроссовкам, линейка которых представляет из себя не только обувь для баскетбола. Но контракт между этим производителем и Майклом Джорданом стал по-настоящему революционным.

Эм Джей стал первым в истории спортсменом, которому удалось не просто заполучить выгодную сделку с техническим спонсором, а выстроить на её основе глобальный персональный бренд. Причём он сделал это во времена, когда не существовало такой полезной вещи, как социальные сети.

«Хочешь играть, как Майкл? Купи кроссовки, как у него». Такой была рекламная стратегия Nike в 90-х. «Будь как Майк» стало слоганом, который со временем начали использовать и другие крупные компании, с которыми сотрудничал Джордан.

И успех как самого Эм Джея, так и Nike помог многим большим брендам осознать, какой финансовый потенциал кроется для них в спорте. В наши дни с этим всё даже проще. Подпишите контракт со звездой — и вот вам, пожалуйста, реклама в социальных сетях, где за той или иной персоной следят миллионы, если не сотни миллионов человек. И Роналду, и Месси, и Леброн — все они имеют пожизненные контракты со своими техническими спонсорами. Сложно представить, сколько дохода они приносят этим компаниям.

Предполагается, что сделка Его Воздушества с Nike также является пожизненной, хотя её детали до сих пор не были раскрыты. Одно можно сказать наверняка — эта компания зарабатывает на Джордане. Но и он неплохо зарабатывает на Nike, получая 5% от многомиллиардного дохода Air Jordan. Не стоит забывать, что на данный момент Эм Джей является богатейшим спортсменом на планете, а его состояние оценивается в $ 3 млрд.

Майкл Джордан и Роджер Федерер Фото: Chris Trotman/Getty Images for USTA

Ну а самым обеспеченным теннисистом в мире, кстати, является Роджер Федерер с его $ 1,38 млрд. Он и Джордан встретились на том самом «Мастерсе» в Шанхае в 2015 году, на US Open в 2014-м, и даже вместе поработали над моделью кроссовок Nike. И в одном из совместных интервью 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» сказал:

«Должен сказать, что твоё присутствие в мире тенниса даже ненадолго — это невероятно. Ты был моим кумиром в детстве. Я так много наблюдал за тобой».

Вот так — даже один из величайших теннисистов в истории был большим поклонником Майкла Джордана. Его фанатом также является восходящая звезда Карлос Алькарас, а шестикратный победитель турниров «БШ» и бывшая первая ракетка мира Борис Беккер открыто заявлял, что Эм Джей — GOAT.

Футбол, может, и является самым популярным видом спорта в мире. Том Брэди, может, и выиграл семь «Супербоулов». Но Джордан изменил не только баскетбол — он изменил весь мировой спорт, чтобы у тех, кого сегодня именуют величайшими, вообще был шанс приблизиться к этому титулу.