Глава РФС Дюков: в российском футболе есть проблемы с подготовкой спортивного резерва

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о проблемах российского футбола.

«Насколько связаны проблемы российского футбола с развитием игроков на детско-юношеском уровне? В российском футболе есть проблемы с подготовкой спортивного резерва и с переходом игроков из юношеского футбола во взрослый. Есть проблемы на каждом этапе», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Дюков с 2014 года на постоянной основе входил в исполком РФС, а уже с 22 февраля 2019 был единогласно выбран главой РФС. 4 февраля 2021 года Александр был переизбран на новый срок.

При Дюкове были запущены розыгрыши Юношеской футбольной лиги-1 для игроков до 17 лет и ЮФЛ-2 для футболистов не старше 16 лет.