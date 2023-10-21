Бородюк рассказал, когда станет понятно, будет ли «Краснодар» претендовать на чемпионство

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поделился мнением о «Краснодаре», который единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

«Краснодар» перестал говорить об амбициях и сосредоточился на работе. Это хорошо. После сборных надо собираться, концентрироваться на чемпионате. [Посмотрим, как ] «Краснодар» пройдёт эти ближайшие пять‑семь туров, и мы сможем сказать, будет ли он претендовать на чемпионство.

Пришёл тренер Владимир Ивич, стабилизировал состав. Самое главное — он играет на результат. Результат является критерием во всех сферах деятельности. Это самое главное на данный момент.

Йохан Круифф как‑то сказал, что главное — научить играть футболистов в простой футбол, тогда успех придёт. При этом у каждого тренера есть своя тактическая схема и исполнители.

Ивич сбалансировал состав, играет на результат. Работает уверенно и хорошо. Команда идёт на первом месте — значит, и тренер прекрасно работает», — сказал Бородюк в эфире «Матч Премьер».