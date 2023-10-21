Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бородюк рассказал, когда станет понятно, будет ли «Краснодар» претендовать на чемпионство

Бородюк рассказал, когда станет понятно, будет ли «Краснодар» претендовать на чемпионство
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк поделился мнением о «Краснодаре», который единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

«Краснодар» перестал говорить об амбициях и сосредоточился на работе. Это хорошо. После сборных надо собираться, концентрироваться на чемпионате. [Посмотрим, как ] «Краснодар» пройдёт эти ближайшие пять‑семь туров, и мы сможем сказать, будет ли он претендовать на чемпионство.

Пришёл тренер Владимир Ивич, стабилизировал состав. Самое главное — он играет на результат. Результат является критерием во всех сферах деятельности. Это самое главное на данный момент.

Йохан Круифф как‑то сказал, что главное — научить играть футболистов в простой футбол, тогда успех придёт. При этом у каждого тренера есть своя тактическая схема и исполнители.

Ивич сбалансировал состав, играет на результат. Работает уверенно и хорошо. Команда идёт на первом месте — значит, и тренер прекрасно работает», — сказал Бородюк в эфире «Матч Премьер».

Материалы по теме
Мощнейший день в РПЛ! Программу тура открывает битва аутсайдеров. LIVE
Live
Мощнейший день в РПЛ! Программу тура открывает битва аутсайдеров. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android