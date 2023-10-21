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«Оренбург» обратится в ЭСК РФС по поводу фола игрока «Факела» Маркова на Флорентине

«Оренбург» обратится в ЭСК РФС по поводу фола игрока «Факела» Маркова на Флорентине
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что клуб обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) из-за фола игрока «Факела» Евгения Маркова на Габриэле Флорентине. Арбитр матча Сергей Карасёв не показал красную карточку.

«Ну, у нас же нельзя комментировать арбитров… Напишем свою претензию в ЭСК РФС — и всё», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Встреча 12-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Факел» завершилась победой гостей со счётом 2:1. На 35-й минуте ударом со штрафного счёт открыл нападающий «Факела» Ильнур Альшин. На 76-й минуте ответный мяч «Оренбурга» забил форвард Дмитрий Воробьёв. В добавленное время полузащитник гостей Никита Моцпан не реализовал пенальти, но первым успел на добивание.

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