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Александр Глеб высказался о возможном включении белорусских клубов в чемпионат России

Александр Глеб высказался о возможном включении белорусских клубов в чемпионат России
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Белорусский футболист Александр Глеб, ранее выступавший за лондонский «Арсенал» и «Барселону», высказался о возможном включении белорусских клубов в чемпионат России по футболу.

«Пока это только разговоры, из-за которых возникает много вопросов. Например: «Как всё это реализовать?» Давайте дождёмся побольше деталей, и когда будем знать всё досконально, тогда вместе всё и обсудим.
Для меня это просто интересная идея, а как она будет реализована — совершенно другой вопрос. На данный момент перед нами только слова, комментировать тут нечего», — приводит слова Глеба Sport24.

Напомним, ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что ведётся работа по включению клубов из Беларуси в список участников чемпионата России. По его словам, в России ждут предложений от Беларуси по клубам, после чего это будет обсуждаться с Российским футбольным союзом (РФС).

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