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Спортивный журналист назвал мексиканских футболистов, которые могут усилить РПЛ

Спортивный журналист назвал мексиканских футболистов, которые могут усилить РПЛ
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Спортивный журналист мексиканского издания TJ Sports Мануэль Медина заявил, что несколько мексиканских футболистов могли бы усилить команды МИР Российской Премьер-Лиги.

«Некоторые мексиканские футболисты могли бы усилить команды РПЛ. Знаю, что были разговоры об отличном защитнике Сесаре Монтесе. Он был бы очень хорош не только для «Динамо», но и для российского футбола в целом. В Греции есть Орбелин Пинеда и Родольфо Писарро. К ним стоит присмотреться, они бы сделали сильнее атаку любой команды РПЛ», — приводит слова Медины «РИА Новости».

Сейчас в РПЛ выступает лишь один мексиканец — полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес.

На данный момент единоличным лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 27 очков. Ближайшие преследователи – «Крылья Советов» (21) и «Зенит» (20).

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