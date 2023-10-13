Мексиканский журналист: осталось чуть-чуть, чтобы Чавес стал ключевой фигурой «Динамо»

Мексиканский журналист Мигель Медина, представляющий издание TJ Sports, высказался о роли Луиса Чавеса в московском «Динамо».

«Думаю, что ещё не пришло время осознать важность Луиса Чавеса в «Динамо», но пока я считаю, что его участие было очень позитивным. В Мексике мы с радостью наблюдали, как он играет во всех матчах лиги.

Мы также видели, как он развивался как футболист и становился более зрелым, особенно когда в Кубке требовали, чтобы он играл в качестве опорного полузащитника. Хотя он любит атаковать, видно, что он хорошо разбирается в обороне и полузащите, любит играть.

Я думаю, что он уже адаптировался на 90%, остальные 10% — это разница в языке. Благодаря тому, что многие из его товарищей по команде говорят по-испански или понимают его, думаю, что осталось совсем чуть-чуть, чтобы Чавес стал ключевой фигурой команды», — сказал Медина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.