Кобелев: «Динамо» — вторая команда по подбору игроков. Ясно, какие цели должны ставиться

Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев высказал недовольство игрой и результатами московского клуба в нынешнем сезоне.

«Команда летом пополнилась новыми футболистами, которые должны притереться, вписаться в игровую схему. Но мы видим, что «Динамо» не так хорошо прессингует, как это было при Шварце, интенсивность игры упала. Со стороны легко рассуждать, но есть факты, мимо которых нельзя пройти.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, какие траты были проведены и какие в связи с этим должны ставиться цели. С моей точки зрения «Динамо» – вторая команда в РПЛ по подбору игроков, после «Зенита», – приводит слова Кобелева Metaratings.ru.

В субботу, 21 октября, динамовцы не смогли обыграть «Локомотив» (0:0) в матче 12-го тура РПЛ. После данной встречи «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 20 очков после 12 матчей. «Динамо» находится на восьмой строчке, заработав 18 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (27).