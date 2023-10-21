«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»: составы команд на матч АПЛ

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Сегодня, 21 октября, состоится встреча 9-го тура английской Премьер-лиги между «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдёт на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

«Шеффилд Юнайтед»: Фодерингем, Богл, Трасти, Робинсон, Томас, Соуза, Хамер, Макэйти, Норвуд, Мак Бёрни, Арчер.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Линделёф, Эванс, Магуайр, Дало, Амрабат, Мактоминей, Фернандеш, Антони, Рашфорд, Хойлунд.

В последний раз в рамках АПЛ команды встречались в январе 2021 года. Тогда сенсационную гостевую победу одержал «Шеффилд Юнайтед» — 2:1.

«Манчестер Юнайтед» находится на третьей позиции турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 18 очков после восьми проведённых матчей. «Шеффилд Юнайтед» располагается на шестой строчке, у команды 16 очков. Лидирует в АПЛ на данный момент «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 21 очко после девяти туров.