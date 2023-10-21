«Челси» — «Арсенал»: Троссард сравнял счёт в матче

Сегодня, 21 октября, проходит матч 9-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими командами — «Челси» и «Арсеналом». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом тайме, на 15-й минуте, в ворота «Арсенала» был назначен пенальти — Коул Палмер успешно реализовал 11-метровый удар, выведя «Челси» вперёд. В начале второго тайма, на 48-й минуте, украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик поразил ворота «Арсенала», удвоив преимущество хозяев. На 77-й минуте полузащитник гостей Деклан Райс отыграл один мяч. На 85-й минуте Леандро Троссард сравнял счёт в матче — 2:2.

В прошлом сезоне команды встречались дважды. В обеих играх победил «Арсенал» — 1:0 и 3:1.

В данный момент «Челси» занимает 11-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 11 очков по итогам восьми проведённых матчей. «Арсенал» располагается на второй позиции, у этого лондонского клуба 20 очков.