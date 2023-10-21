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«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»: хозяева восстановили равенство в счёте

«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»: хозяева восстановили равенство в счёте
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В эти минуты проходит встреча 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Англия - Премьер-лига . 9-й тур
21 октября 2023, суббота. 22:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
2-й тайм
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Мактоминей – 28'     1:1 Макбарни – 34'    

На 28-й минуте «Манчестер Юнайтед» вышел вперёд благодаря голу Скотта Мактоминея, отличившегося с передачи Бруну Фернандеша. Однако уже спустя шесть минут хозяева сравняли счёт усилиями Оливера Макбарни, реализовавшего пенальти — 1:1.

В последний раз в рамках АПЛ команды встречались в январе 2021 года. Тогда сенсационную гостевую победу одержал «Шеффилд Юнайтед» — 2:1.

«Манчестер Юнайтед» находится на третьей позиции турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 18 очков после восьми проведённых матчей. «Шеффилд Юнайтед» располагается на шестой строчке, у команды 16 очков. Лидирует в АПЛ на данный момент «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 21 очко после девяти туров.

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