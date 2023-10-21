«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»: манкунианцы снова вышли вперёд

В эти минуты проходит встреча 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Шеффилд Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Команды играют на стадионе «Брэммел Лэйн» в Шеффилде. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 28-й минуте «Манчестер Юнайтед» вышел вперёд благодаря голу Скотта Мактоминея, отличившегося с передачи Бруну Фернандеша. Однако уже спустя шесть минут хозяева сравняли счёт усилиями Оливера Макбарни, реализовавшего пенальти. На 77-й минуте «красные дьяволы» снова вышли вперёд. Отличился защитник Диогу Дало — 2:1.

В последний раз в рамках АПЛ команды встречались в январе 2021 года. Тогда сенсационную гостевую победу одержал «Шеффилд Юнайтед» — 2:1.

«Манчестер Юнайтед» находится на 10-й позиции турнирной таблицы чемпионата Англии по футболу, набрав 12 очков после восьми проведённых матчей. «Шеффилд Юнайтед» располагается на последней, 20-йстрочке, у команды лишь одно очко. Лидирует в АПЛ на данный момент «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 21 очко после девяти туров.