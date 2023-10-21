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Златан Ибрагимович и Кевин Де Брёйне посетили UFC 294 в Абу-Даби

Бывший нападающий сборной Швеции, «Барселоны», «ПСЖ», «Интера» и «Ювентуса» Златан Ибрагимович посетил турнир по смешанным единоборствам UFC 294, проходящий в Абу-Даби (ОАЭ).

Помимо Ибрагимовича, на турнир по смешанным единоборствам также пришёл и полузащитник сборной Бельгии и «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.

Кевин Де Брёйне посетил турнир UFC294 Фото: Скриншот из прямой трансляции

Напомним, UFC 294 продолжается. Только что завершился соглавный поединок турнира, проходящего в Абу-Даби (ОАЭ), между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом, которые выступают в средней весовой категории (до 84 кг). Победу большинством судейских голосов одержал Хамзат Чимаев.

В главном бою турнира UFC 294 чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев проведёт реванш с действующим обладателем титула в полулёгком дивизионе Алексом Волкановски.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC 294.