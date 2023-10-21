Почеттино — о ничьей с «Арсеналом»: мы потеряли два очка, я разочарован. К 3:0 были ближе

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о ничьей с «Арсеналом» в матче 9-го тура английской Премьер-лиги (2:2). «Синие» вели к 77-й минуте со счётом 2:0.

«До 77-й минуты игра была под нашим контролем, мы не допускали моменты у своих ворот. Я разочарован, потому что сегодня мы потеряли два очка.

Первый гол придал «Арсеналу» уверенности. За 13 минут игры можно пропустить ещё. В любом случае я счастлив, так как мы были конкурентоспособны.

Мудрик играл хорошо, но ему ещё нужно совершенствоваться. Как по мне, он всё ещё не в лучшей своей форме. Исходя из этого, я принял решение о его замене. Нам нужно было перестроиться.

Игра была ближе к счёту 3:0, чем к 2:1. Мы хотели наседать на их ворота, а не соглашаться на 2:0 и обороняться», – приводит слова Почеттино Football.London.

После результата данного матча «Челси» занимает девятую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 12 очков по итогам девяти проведённых матчей. «Арсенал» располагается на второй позиции, у «канониров» 21 очко в девяти встречах.