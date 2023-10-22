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«Интер Майами» с Месси в составе проиграл «Шарлотт» в своём последнем матче сезона

«Интер Майами» с Месси в составе проиграл «Шарлотт» в своём последнем матче сезона
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«Шарлотт» победил «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата MLS со счётом 1:0. Игра проходила на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотт. Единственный мяч на 13-й минуте забил колумбийский нападающий Кевин Варгас с передачи польского хавбека Камиля Юзвяка.

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси сыграл все 90 минут. То же касается испанского полузащитника Серхио Бускетса. Защитник Жорди Альба вышел на замену на 67-й минуте.

«Интер Майами» с Месси в составе проиграл второй матч в МЛС, но впервые, когда аргентинец провёл на поле весь матч. «Цапли» набрали 34 очка в 34 матчах и завершили сезон на 14-м месте в Восточной конференции.

Месси в этом году ещё предстоят матчи отборочного турнира ЧМ-2026 в составе сборной Аргентины в ноябре.

США - Major League Soccer . США - MLS
22 октября 2023, воскресенье. 01:00 МСК
Шарлотт
Шарлотт
Окончен
1 : 0
Интер Майами
Майами
1:0 Варгас – 13'    
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