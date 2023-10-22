Тен Хаг: мы одержали победу в память о Бобби Чарльтоне

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу в матче 9-го тура чемпионата Англии с «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

«Мы должны внести свой вклад, чтобы попрощаться и вспомнить Бобби Чарльтона. То, что он делал, было великолепно. Перед игрой мы говорили о том, что он был выдающимся футболистом не только на поле, но и за его пределами. Поэтому мы хотели отдать этому должное. Мы одержали победу, чтобы отпраздновать её, но также и в память о Бобби Чарльтоне — особенно в память. Я считаю, что мы сделали это достойно.

Плохие новости перед матчем? Я слышал, что некоторые игроки хотели победить, чтобы подчеркнуть, как Чарльтон вдохновлял их. Это была дополнительная мотивация, безусловно.

В первом тайме мы не играли в свой футбол, сделали всё, чтобы это была игра в их стиле. Мы сделали игру слишком прямолинейной вместо того, чтобы контролировать мяч. В перерыве внесли некоторые исправления, и я думаю, что после перерыва это была в большей степени та команда, которую мы хотим видеть.

Я должен сказать Гарри Магуайру и Джонни Эвансу… Прежде всего Гарри — он играет так, как мы хотим, чтобы он играл. Проявляется инициативу, хорош, когда мы без мяча, вмешивается, когда необходимо, читает игру. Но и при владении мячом он очень активен, обеспечивает хороший вертикальный пас. Я доволен его игрой.

Меня не беспокоит то, что Расмус Хойлунд не забивает в Премьер-лиге. Он забивает за Данию, забивает за нас в Лиге чемпионов, поэтому забьёт и в Премьер-лиге. В этом нет сомнений. Два или три раза он был в очень хорошей позиции. Придёт тот момент, который он реализует», — приводит слова тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».