Игрок «Ахмата» Олейников: что с «Ростовом»? Может, живут прошлым сезоном?

Нападающий «Ахмата» Иван Олейников поделился ожиданиями от матча 12-го тура РПЛ с «Ростовом». Игра состоится сегодня, 22 октября.

«С тревогой матча не жду, будем настраиваться только на победу, нам нужно исправлять ситуацию в РПЛ. После игры с «Рубином» нам сказали, чтобы мы уже готовились к «Ростову». Нужно ехать и забирать три очка.

Что с «Ростовом»? Может быть, живут прошлым сезоном? Они заняли четвёртое место, думали, что сейчас, наверное, так же будет. А чтобы повторить результат, нужно ещё больше работать. Просто так ничего не бывает. Может, из‑за этого.

Иногда нам так говорят, что мы живём прошлым, но честно, мы уже не думаем о том, что заняли в том сезоне. Новый сезон — новые цели. Тем более, начали как. Сейчас мы хотим исправлять ситуацию и подниматься выше», — сказал Олейников в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, «Ростов» идёт на предпоследнем месте. «Ахмат» располагается на 11-й строчке.