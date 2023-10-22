Александр Медведев высказался об открытии чемпионского коридора «Зенита»

Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал открытие чемпионского коридора.

«Приятно открыть чемпионский коридор. Одновременно открывается виртуальная аллея славы. Можно будет увидеть самые запоминающиеся моменты матчей. Не так важно, сколько выиграно чемпионство — одно или десять. Важно, что есть преемственность «Зенита», что это не просто команда, а клуб и сообщество. Это объединение болельщиков, которых миллионы не только в России, но и за рубежом.

После десятого чемпионства мы собрались дружным коллективом и решили сделать аллею славы реальную и виртуальную. У нас много архивных данных, поэтому ждите видеораздела в нашем чемпионском коридоре», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.