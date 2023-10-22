Мостовой: заслуженная победа «Спартака». К «Пари НН» есть вопросы — не хватало смелости

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о матче 12-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Пари НН».

«Заслуженная победа «Спартака», потому что по игре и моментам они были лучше «Пари НН». Но есть вопросы к «Нижнему Новгороду» — как-то слишком робко они себя чувствовали. Им не хватало смелости бежать в атаку. «Спартак» задавил «Пари НН».

Во второй половине второго тайма «Нижний» осмелел и побежал вперёд, начав создавать проблемы «Спартаку». У «Спартака» большая скамейка, поэтому ротация происходит постоянно, а они этим в какие-то моменты пользуются», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сегодня, 22 октября, прошёл матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком и «Пари НН», где красно-белые одержали победу со счётом 2:0. После 12 туров чемпионата «Спартак» набрал 20 очков и на текущий момент располагается на четвёртом месте в турнирной таблице.