И. Федотов: Рахманович специально бил локтем игроку «Зенита», так челюсть можно сломать

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод, в котором игрок «Крыльев Советов» Амар Рахманович в ходе борьбы за мяч нанёс умышленный удар локтем в челюсть полузащитника «Зенита» Клаудиньо. Арбитр встречи Артём Чистяков не показал красную карточку игроку «Крыльев».

«Сегодня судьи творят беспредел. Просто беспредел. Рахманович нанёс умышленный удар локтем по голове сопернику, локоть тут как орудие. Этот удар локтем игроку «Зенита» невозможно не увидеть, Рахманович специально бил в голову сопернику, так челюсть можно сломать. Что происходит с арбитрами? Это шестая игра и все в минусе. Что творится с VAR, с судьями. Имидж судьи за этот тур катится вниз. Это прямая красная и дисквалификация от трёх игр. А судья смотрел на эпизод и решил, что игроки могут друг друга убивать. Хотя это дисквалификация от трёх матчей», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, продолжается матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов). На момент написания новости счёт матча — 1:0 в пользу «Зенита».