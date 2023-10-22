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«Аталанта» обыграла «Дженоа». Миранчук появился на поле после перерыва

«Аталанта» обыграла «Дженоа». Миранчук появился на поле после перерыва
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Завершился матч 9-го тура итальянской Серии А, где встречались «Аталанта» и «Дженоа». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо, Италия. Главным арбитром встречи был Ливио Маринелли из Италии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Аталанты».

На 68-й минуте игрок «Аталанты» Адемола Лукман открыл счёт в матче.

На 90+6-й минуте Эдерсон увеличил преимущество «Аталанты».

Напомним, за итальянский клуб выступает россиянин Алексей Миранчук, который появился на поле после перерыва. Полузащитник результативными действиями не отметился.

После девяти сыгранных матчей в итальянской Серии А «Аталанта» располагается на шестой позиции с 16 очками. «Дженоа» находится на 15-й строчке с восемью очками.

Италия - Серия А . 9-й тур
22 октября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
2 : 0
Дженоа
Генуя
1:0 Лукман – 68'     2:0 Эдерсон – 90+5'    
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