«Аталанта» обыграла «Дженоа». Миранчук появился на поле после перерыва

Завершился матч 9-го тура итальянской Серии А, где встречались «Аталанта» и «Дженоа». Команды играли на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо, Италия. Главным арбитром встречи был Ливио Маринелли из Италии. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Аталанты».
На 68-й минуте игрок «Аталанты» Адемола Лукман открыл счёт в матче.
На 90+6-й минуте Эдерсон увеличил преимущество «Аталанты».
Напомним, за итальянский клуб выступает россиянин Алексей Миранчук, который появился на поле после перерыва. Полузащитник результативными действиями не отметился.
После девяти сыгранных матчей в итальянской Серии А «Аталанта» располагается на шестой позиции с 16 очками. «Дженоа» находится на 15-й строчке с восемью очками.
- 22 октября 2023
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