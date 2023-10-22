«Ростов» разгромил «Ахмат» и выбрался из зоны вылета

Сегодня, 22 октября, проходила встреча 12-го тура МИР Российской Премьер-Лиги между «Ростовом» и грозненским «Ахматом». Матч шёл на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу ростовчан. «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 34-й минуте Чернов с фланга от лицевой выполнил подачу в штрафную, где Голенков перевисел в воздухе Челиковича и головой направил мяч в левый верхний угол.

На 41-й минуте Осипенко реализовал 11-метровый.

На 53-й минуте Голенков убежал от Тодоровича и покатил на пустые ворота Мохеби, который реализовал момент.

После 12 сыгранных матчей в РПЛ «Ростов» поднялся из зоны вылета на 10-ю позицию и имеет в своём активе 13 очков. «Ахмат» находится на 12-й позиции с 12 очками. Единоличным лидером является «Краснодар», у которого 28 очков.