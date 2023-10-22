«Титан» стал победителем четвёртого сезона Медиалиги

Сегодня, 22 октября, состоялся финальный матч четвёртого сезона Медиалиги, в котором встречались «БроукБойз» и «Титан». Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток прозвучал в 19:35 мск. «Титан» одержал победу в серии послематчевых буллиталити (1:1 (по пен. 4:3).

В основное время матча команды обменялись забитыми мячами. Первый гол на счету капитана «БроукБойз» Ильи Давыдова. В самом конце встречи счёт сравнял Никита Кашаев. Стоит отметить, что полузащитник «броуков» Алишер Рахимов мог выбить мяч в аут и тем самым закончить игру, но игрок решил продолжить атаку и пробил в руки голкиперу «Титана». Игра продолжилась, игроки «Титана» смогли сравнять счёт и перевести матч в серию послематчевых буллиталити.