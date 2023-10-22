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«Титан» стал победителем четвёртого сезона Медиалиги

«Титан» стал победителем четвёртого сезона Медиалиги
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Сегодня, 22 октября, состоялся финальный матч четвёртого сезона Медиалиги, в котором встречались «БроукБойз» и «Титан». Команды играли на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Стартовый свисток прозвучал в 19:35 мск. «Титан» одержал победу в серии послематчевых буллиталити (1:1 (по пен. 4:3).

В основное время матча команды обменялись забитыми мячами. Первый гол на счету капитана «БроукБойз» Ильи Давыдова. В самом конце встречи счёт сравнял Никита Кашаев. Стоит отметить, что полузащитник «броуков» Алишер Рахимов мог выбить мяч в аут и тем самым закончить игру, но игрок решил продолжить атаку и пробил в руки голкиперу «Титана». Игра продолжилась, игроки «Титана» смогли сравнять счёт и перевести матч в серию послематчевых буллиталити.

Winline Медиалига. 4-й сезон . Финал
22 октября 2023, воскресенье. 19:35 МСК
Broke Boys
Одинцово
Окончен
1 : 1
3 : 4
Титан
Москва
1:0 Давыдов – 89'     1:1 Кашаев – 90+1'    
Удаления: Шинкаренко – 87' / Маврин – 90+7'
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