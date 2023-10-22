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Тренер «Монако»: Головин забил два невероятных гола, но я не удивлён

Тренер «Монако»: Головин забил два невероятных гола, но я не удивлён
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Главный тренер «Монако» Ади Хюттер отметил автора дубля Александра Головина в матче 9-го тура французской Лиги 1 с «Метцем» (2:1).

«Я рад победе, мы заработали три важных очка. Первый и второй тайм были разными, было много отличий. Первые 45 минут мы играли слишком медленно, и нас слишком легко обыгрывали. Головин перед перерывом забил великолепный гол, который нам очень помог.

Это два невероятных гола, но я не удивлён, потому что это не первый раз, когда он забивает подобными ударами», — приводит слова Хюттера пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне экс-игрок ЦСКА принял участие в семи матчах французской Лиги 1, где забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

На данный момент «Монако» после девяти матчей является лидером чемпионата с 20 очками. «Метц» находится в зоне стыковых матчей, на 16-й строчке с восемью очками.

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