Головин в одиночку перевернул матч во Франции. И вернул «Монако» на первое место

Игра, в которой забивали только дальними ударами. Один раз даже со своей половины поля!

«Монако» вернулся на первое место в чемпионате Франции. В субботу «Ницца» и «ПСЖ» выиграли свои матчи и обошли команду Головина. Однако на следующий день «Монако» одержал волевую победу и вновь оказался наверху.

Матч начался убойно. Уже на четвёртой минуте счёт открыли гости. Точнее, один конкретный гость – игрок «Метца» Ламин Камара пробил со своей половины поля. Мяч опустился за спину вратарю «Монако» как раз под перекладину. По данным Canal+ Foot, удар был нанесён с 57 метров. Неплохо для 19-летнего парня, который забил дебютный мяч на взрослом уровне за клуб. До этого момента полузащитник отличался лишь за сборную Сенегала (три гола).

Однако затем «Монако» больше владел мячом (75,8% по итогам матча) и намного чаще бил по воротам. Удивительное дело – более явные моменты хозяева не реализовали. Например, выходы один на один запороли Мохамед Камара и Минамино. 14 ударов «Монако» из штрафной – 0 голов. А вот за счёт дальних ударов удалось и отыграться, и даже выйти вперёд. Причём оба раза отличился Головин.

Удар Головина Фото: Кадр из трансляции

Россиянин уже в первом тайме сравнял счёт. Подработал себе мяч под правую ногу и шикарно пробил в дальний угол. Мяч зашёл в самую девятку. А сразу после перерыва Головин точно пробил со штрафного. Вратарь «Метца» снова чуть-чуть не дотянулся. Получилось, что Александр фактически в одиночку перевернул матч. На этот раз главный тренер «Монако» Адольф Хюттер не стал убирать Головина, а позволил ему провести на поле все 90 минут и три добавленных.

Для полузащитника это были третий и четвёртый гол в этом сезоне чемпионата Франции. Больше за «Монако» забил лишь нападающий Бен-Йеддер – пять мячей (у француза и больше минут на поле в этом сезоне). В предыдущих пяти сезонах Лиги 1 Головин не забивал больше восьми мячей. Теперь у него четыре гола после 9 из 34 туров.