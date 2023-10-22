«Ювентус» обыграл «Милан» и поднялся на третью строчку в таблице Серии А

Сегодня, 22 октября, прошёл матч 9-го тура итальянского чемпионата, где встретились «Милан» и «Ювентус». Команды играли на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Валерио Коларосси (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. «Ювентус» обыграл «Милан» со счётом 1:0.

Первый тайм прошёл без забитых мячей, а на 40-й минуте защитник «Милана» Малик Тшау получил прямую красную карточку. Во втором тайме на 63-й минуте полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли с передачи Тимоти Веа открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд. Этот гол остался единственным в данной встрече, «Ювентус» одержал победу со счётом 1:0.

После результата данного матча «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Россонери» набрали 21 очко в девяти играх чемпионата. «Ювентус» поднялся на третью строчку, набрав 20 очков в девяти матчах. Лидер чемпионата — «Интер», у него 22 очка в девяти встречах.