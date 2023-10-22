«В России это жёлтая карточка». Мантуан недоволен судьёй матча «Зенит» — «Крылья Советов»

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Бразильский нападающий «Зенита» Густаво Мантуан остался недоволен решением судьи матча «Зенит» -«Крылья Советов» Артёма Чистякова дать лишь жёлтую карточку игроку самарцев Роману Ежову за фол, где Ежов срубил Мантуана возле чужой штрафной. Густаво получил травму в этом эпизоде и был заменён на Вячеслава Караваева.

Мантуан отреагировал на данное решение арбитра, опубликовав в своих соцсетях фотографию своей ноги, подписав её «В России это жёлтая карточка», сопроводив соответствующими эмодзи.

Густаво Мантуан недоволен решением арбитра Артёма Чистякова Фото: Соцсети Мантуана

Напомним, сегодня, 22 октября, прошёл матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов», где хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1.

После результата данного матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).