Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«В России это жёлтая карточка». Мантуан недоволен судьёй матча «Зенит» — «Крылья Советов»

«В России это жёлтая карточка». Мантуан недоволен судьёй матча «Зенит» — «Крылья Советов»
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский нападающий «Зенита» Густаво Мантуан остался недоволен решением судьи матча «Зенит» -«Крылья Советов» Артёма Чистякова дать лишь жёлтую карточку игроку самарцев Роману Ежову за фол, где Ежов срубил Мантуана возле чужой штрафной. Густаво получил травму в этом эпизоде и был заменён на Вячеслава Караваева.

Мантуан отреагировал на данное решение арбитра, опубликовав в своих соцсетях фотографию своей ноги, подписав её «В России это жёлтая карточка», сопроводив соответствующими эмодзи.

Густаво Мантуан недоволен решением арбитра Артёма Чистякова

Густаво Мантуан недоволен решением арбитра Артёма Чистякова

Фото: Соцсети Мантуана

Напомним, сегодня, 22 октября, прошёл матч 12-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями Советов», где хозяева одержали уверенную победу со счётом 3:1.

После результата данного матча «Крылья Советов» опустились на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 21 очко за 12 матчей. «Зенит» поднялся на вторую строчку, заработав 23 очка. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар» (28).

Материалы по теме
Сергей Семак отреагировал на удар локтем в лицо Клаудиньо в матче с «Крыльями Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android