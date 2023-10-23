Хави рассказал, почему решил выпустить 17-летнего Гиу на замену в матче с «Атлетиком»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос, почему он решил выпустить 17-летнего футболиста Марка Гиу на замену в матче с «Атлетиком».

«У меня нет проблем с тем, чтобы искать усиление среди нашей молодёжи. Наоборот. Я вселяю в них ту уверенность, которую вселили в меня самого, когда мне было 17-18 лет.

Я удивлен, что они не боятся. Я вижу искру. Они смотрят мне в глаза и говорят: «Выпускай, увидишь, что все будет хорошо». Я видел это в Гави, Бальде, Ямале, Фермине, а теперь и в Марке. Он не выглядел испуганным», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, 22 октября в матче 10-го тура испанской Ла Лиги встречались «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. На 80-й минуте Марк Гиу через 20 секунд после выхода на замену забил свой дебютный мяч, который принёс сине-гранатовым победу. Этот гол остался единственным в матче.

«Барселона» после десяти матчей в испанской Ла Лиге находится на третьей позиции с 24 очками.

«Барселона» — «Атлетик Б». Обзор матча. Ла Лига 23/24. 10-й тур:

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