Стефан Эль-Шаарави поделился эмоциями после первого гола в сезоне

Нападающий «Ромы» Стефан Эль-Шаарави высказался о победном голе в матче с «Монцей» (1:0) в девятом туре чемпионата Италии.

«Забивать, спускаться под трибуну, радоваться вместе со своими болельщиками, я считаю, это одно из самых удивительных чувств. Это все, о чем я когда-либо думал, играя и хорошо проводя время. В данный момент это немного высвобождает все мои чувства, но я в восторге от этого гола и победы.

Слухи о нелегальных ставках повлияли на вас? Они причинили мне боль. Я также опубликовал это в социальных сетях. Моя совесть чиста на 100%. Конечно, больно, когда звучат ложные заявления. До моего гола эмоции накапливались, так что я очень счастлив.

Четвертая победа подряд? Это важно. Мы демонстрируем последовательность, чего у нас не было в прошлом году. Победа в четвертом матче подряд придает нам уверенности перед следующими матчами. Мы счастливы, мы должны продолжать в том же духе», — приводит слова Эль-Шаарави официальный сайт «Ромы».

В нынешнем сезоне 30-летний итальянец сыграл девять матчей во всех турнирах и забил один гол.