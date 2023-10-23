Экс-игрок «ПСЖ» Яновский: Головин — игрок плана «Барселоны». Но там и свои Головины есть

Бывший полузащитник «ПСЖ» и московского ЦСКА Игорь Яновский порассуждал на тему того, какому европейскому клубу подошёл бы хавбек «Монако» и сборной России Александр Головин.

«Какой клуб может быть заинтересован в Головине? Наверное, какой-то более играющий. Головин — разыгрывающий, связующий игрок. Не для условного «Атлетико». Александр — игрок для команды плана и структуры игры «Барселоны». Понятно, что конкретно в «Барсе» было бы трудно — там свои Головины есть. Важно, чтобы это был клуб, который заинтересуется и в данный момент будет в нём нуждаться, будет видеть, что его качества принесут команде пользу», — сказал Яновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Головин выступает за «Монако» с 2018 года. В этом сезоне 27-летний россиянин провёл восемь игр в рамках чемпионата Франции, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.