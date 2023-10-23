Головин включён в сборную тура чемпионата Франции по версии L'Equipe

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошёл в сборную тура французской Лиги 1 по версии L'Equipe.

Фото: L'Équipe

Головин вошёл в эту сборную после того, как вчера, 22 октября, в матче 9-го тура французского чемпионата «Монако» — «Метц» оформил дубль в ворота соперника, благодаря которому его команда одержала итоговую победу со счётом 2:1. После результата данного матча «Монако» поднялся на первое место и на текущий момент возглавляет турнирную таблицу Лиги 1.

В нынешнем сезоне 27-летний атакующий полузащитник принял участие в восьми матчах французского чемпионата, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Александра составляет € 30 млн.