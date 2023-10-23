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Гленн Бейл: для меня закономерно, что игроков «Крыльев Советов» вызывают в сборную России

Гленн Бейл: для меня закономерно, что игроков «Крыльев Советов» вызывают в сборную России
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл высказался по поводу того, что игроки самарской команды получают вызов в сборную России.

«Ребята развивались самостоятельно, команда идёт на третьем месте в турнирной таблицы. Для меня закономерно, что тренер национальной команды захотел посмотреть, как они играют. Так что поздравляю ребят. Думаю, они это заслужили», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

В сезоне-2023/2024 Бейл принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. Гленн перешёл в «Крылья Советов» из «Эммена» в 2021 году. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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