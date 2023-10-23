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Гленн Бейл: мы проиграли «Зениту», но у «Крыльев Советов» нет больших проблем

Гленн Бейл: мы проиграли «Зениту», но у «Крыльев Советов» нет больших проблем
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Защитник «Крыльев Советов» Гленн Бейл полагает, что у самарской команды нет больших проблем, несмотря на серию из трёх поражений кряду.

«Три поражения подряд? В первую очередь, я не считаю «Ахмат», потому что это был Кубок России, другое соревнование, так что это не проблема. Я думаю, что игра с «Пари НН» — несчастный случай. Они забили, а потом хорошо защищались, поэтому было трудно. Мы были на втором месте, но играть с «Зенитом» на выезде всегда сложно. Поэтому для нас сейчас нет больших проблем», — сказал Бейл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

Накануне «Крылья Советов» уступили «Зениту» (1:3) в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. Ранее самарцы проиграли «Пари НН» в 11-м туре (0:2) и «Ахмату» (0:3) в Кубке России.

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