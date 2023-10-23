Тен Хаг — об Эриксене: он очень важен для «МЮ», но у нас много отличных игроков

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался об игре полузащитника манкунианцев Кристиана Эриксена в текущем сезоне.

«Он очень важен для нашей команды. Когда он на поле, он оказывает большое влияние на всех партнёров. Он блестящий игрок, и он очень важен для нас!

Однако у нас много отличных футболистов. Команда не состоит из 11 человек. Всегда имеет место быть внутренняя конкуренция. В защитной линии у нас есть некоторый дефицит футболистов, но в полузащите конкуренция высока», – приводит слова тен Хага BBC.

В текущем сезоне Эриксе провёл за «Манчестер Юнайтед» 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.