Рууд Гуллит: игроки «Манчестер Юнайтед» не так часто ищут Хойлунда на поле

Бывший полузащитник «Милана» Рууд Гуллит высказался о новичке «Манчестер Юнайтед» нападающем Расмусе Хойлунде.

«Я по-прежнему считаю, что нападающий должен забивать. Потому что, если он забивает, он обретает уверенность в себе, тогда и остальные постоянно ищут его.

Сейчас, они не так часто ищут его. И он находится в тех зонах, где за ним можно присматривать. Вы видите слишком много игроков, которые слишком хотят забить сами, они входят внутрь, они хотят постоянно попадать в цель.

Я играл с Марко Ван Бастеном, и всегда думал, что если отдам ему, то будет гол. Я лучше отдам ему, потому что это точно гол. Вы знаете нападающих, они эгоисты, им нужно забивать голы. Если он счастлив в команде, это очень сильно влияет на остальных», — приводит слова Гуллита Goal.

Хойлунд перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Аталанты» летом 2023 года. Сумма трансфера составила € 75 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает Хойлунда в € 65 млн.

В нынешнем сезоне 20-летний нападающий сыграл шесть матчей в чемпионате Англии, но результативными действиям не отметился. Зато в матчах Лиги чемпионов забил три мяча в двух встречах.