Вада: «Крылья Советов» выходили на меня, но моё сердце подсказало ехать именно в Казань

Полузащитник «Рубина» Валентин Вада заявил, что на него выходили самарские «Крылья Советов», однако сердце подсказало ему ехать в Казань.

«Действительно, клуб из Самары выходил на меня с предложением о переходе. Этот вариант я тоже рассматривал. Но появление «Рубина» в моей жизни носит некоторый символический характер, поэтому для меня выбор был очевиден. Я знал, что в Самаре играет мой соотечественник Бенхамин Гарре. Но, несмотря на это, моё сердце подсказало ехать именно в Казань», — приводит слова Вады «Татар-информ».

Напомним, аргентинский полузащитник присоединился к российскому клубу этой осенью в качестве свободного агента. Предыдущей командой Вады была испанская «Сарагоса», которая выступает во втором по силе дивизионе Испании, Сегунде.

На данный момент Валентин принял участие в шести матчах за «Рубин» во всех турнирах, где отметился одним голом.