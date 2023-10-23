Вада – о переходе в «Рубин»: есть что-то символичное в том, что я получил предложение

Аргентинский полузащитник «Рубина» Валентин Вада заявил, что его переезд в Казань является символичным.

«Вы, наверное, знаете, что свой первый матч на профессиональном уровне я провёл с «Рубином» в Лиге Европы (2:2) в составе «Бордо» во Франции. И вот подумал — есть что-то символичное в том, что я получил предложение от этого клуба. Я посчитал «Рубин» хорошим местом для дальнейшего развития моей карьеры», — приводит слова Вады «Татар-информ».

Валентин в 2015 году, играя за «Бордо», принял участие в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Рубином». Аргентинец отыграл полный матч и отметился одной голевой передачей.

Напомним, аргентинский полузащитник присоединился к российскому клубу этой осенью в качестве свободного агента. Предыдущей командой Вады была испанская «Сарагоса», которая выступает во втором по силе дивизионе Испании, Сегунде.