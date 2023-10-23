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Игорь Федотов: Рахманович бежал убивать Клаудиньо. И как оправдать такое судейство?

Игорь Федотов: Рахманович бежал убивать Клаудиньо. И как оправдать такое судейство?
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Бывший рефери Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 12-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Крыльями Советов» (3:1). Напомним, встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым.

«Сразу о моменте с ударом Рахмановича по лицу Клаудиньо на 42-й минуте — для Чистякова это вообще не фол. Но такого быть не может! Некоторые пишут, что было касание через плечо. Даже если так, это всё равно фол, который нужно рассматривать только в одном плане — красная это карточка или нет. Для меня это удаление: один футболист бежит убивать другого, ему даже мяч не нужен. Рахманович согнул локоть и выставил его как оружие. Да так челюсть можно сломать. И как такое судейство оправдать?» — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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